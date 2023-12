Volley A3 maschile, ottimo esordio del centrale della Smartsystem. Dimitrov: "Grazie Virtus, posso dare di più»

Tante erano le incognite alla vigilia del match contro Marcianise: le assenze (Roberti e Galdenzi), l’inserimento di Dimitrov ed un Marcianise reduce da una super partita contro la capolista Macerata. Eppure tutto ciò si è tradotto in un rotondo 3 a 0 per Fano che ha cancellato le presunte paure e ridato la giusta carica in vista della ben più probante trasferta di San Giustino in programma il 26 dicembre: "E’ stato importante vincere 3 a 0 – afferma la new entry Hristiyan Dimitrov – per me non è stato facile, posso fare meglio ma ci accontentiamo". Per il bulgaro era del resto il debutto in maglia biancorossa. Diciassette punti al suo esordio, 58% in attacco, niente male insomma per il classe 1999: "Ringrazio i supporters di Fano che peraltro già conoscevo dall’anno scorso quando sono venuto qui a giocare con Parma. Ora testa a San Giustino, ma ci arriverò con più allenamenti nelle gambe ed un’intesa migliore con i compagni". Il centrale Leonardo Focosi sottolinea la qualità del roster Smartsystem precisando che "In casa – chiosa Focosi – qualsiasi giocatore entra fa bene. Dovremmo darci una scossa nelle gare fuori casa, ma ora pensiamo una partita alla volta". Ma non solo: "Lavorare – afferma ancora il centrale di Fano – per integrare il prima possibile Dimitrov e trovare il giusto ritmo anche nelle gare esterne". Fano non è ancora qualificata matematicamente alla final eight di Coppa Italia, fondamentale sarà la difficile trasferta di San Giustino in cui si spera si possano recuperare gli acciaccati ed avere un Dimitrov sempre più inserito nei meccanismi di gioco dei ragazzi di Tofoli.

b.t.