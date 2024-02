Volley a3 maschile. San Giustino a caccia di punti a Marcianise

SAN GIUSTINO – Nel campionato di serie A3 maschile si disputa il sesto turno del girone di ritorno, la Ermgroup San Giustino oggi alle ore 18 è di scena nella tana della Tim Montaggi Marcianise fanalino di coda della graduatoria, e prova ad allungare il passo in un mese di febbraio cruciale. I campani hanno cambiato recentemente allenatore affidandosi a Paolo Zambolin e nelle ultime cinque gare sono andati per quattro volte al tie-break. I padroni di casa sanno di avere una spinta in più tra le mura amiche e faranno leva sull’incisività dello schiacciatore sloveno Sergej Drobnic. Tra gli atleti del coach Marco Bartolini c’è la diffusa convinzione che la squadra abbia superato il momento più difficile. Gli ospiti fanno leva sulle capacità del libero Davide Marra che in seconda linea garantiscono qualità. Per chi non potesse essere a bordo campo ci sarà la possibilità di seguire con diretta streaming gratuita la partita trasmessa sul canale youtube della Lega Pallavolo. Arbitri: Marco Pazzaglini (RM) e Fabio Sumeraro (RM).

SAN GIUSTINO: Biffi, Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).