Volley A3 maschile. San Giustino, banco di prova a Lagonegro

SAN GIUSTINO – Seconda giornata di serie A3 maschile e prima trasferta per la Ermgroup San Giustino. Per gli altotiberini si tratta di un importante banco di prova dovendo affrontare la Rinascita Lagonegro, formazione proveniente dalla categoria superiore. I lucani hanno rinnovato l’organico affidandosi all’allenatore Giuseppe Lorizio, all’esordio hanno espugnato il campo di Modica, mettendo subito in evidenza i propri martelli, l’opposto lituano Vaskelis, ottima pedina sulla quale viene principalmente appoggiato il gioco e gli schiacciatori Fioretti e Armenante, anch’essi in doppia cifra. Al centro i biancoazzurri ritroveranno l’ex di turno Mirko Miscione. L’allenatore Marco Bartolini ha detto: "Lagonegro può contare su ottimi schiacciatori e quindi sarà importante per noi limitare il più possibile la loro pericolosità". SAN GIUSTINO: Biffi - Marzolla, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Cappelletti, Marra (L).