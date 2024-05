Volley a3 maschile. San Giustino conferma lo staff tecnico

SAN GIUSTINO – Nella programmazione della prossima stagione agonistica di serie A3 maschile c’è la prima fondamentale operazione della Pallavolo San Giustino la conferma dello staff tecnico. Continueranno a gestire insieme la squadra altotiberina gli allenatori Marco Bartolini e Mirko Monaldi giunto alla quarta stagione consecutiva. Ai due si aggiunge ora Davide Marra, che lascia la pallavolo giocata ma non i colori biancazzurri, l’oramai ex capitano costituisce la novità saliente e va ad arricchire e completare lo staff tecnico. Il Ds Valdemaro Gustinelli spiega: "Cominciamo ad informare i nostri supporter e gli addetti ai lavori del percorso che è stato seguito in questi trenta giorni per allestire la squadrao. Sia Bartolini che Monaldi hanno accettato di continuare la loro collaborazione con la società sportiva dopo essersi confrontati con me. Ho cominciato a parlare con Marra dal giorno seguente all’epilogo della stagione e assieme abbiamo ragionato sull’importanza del suo ruolo all’interno dello staff. Sarà il terzo allenatore con compiti specifici nello sviluppo del lavoro settimanale, oltre ad essere un punto di riferimento".