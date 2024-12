Volley A3 maschile. San Giustino ospita Ancona

SAN GIUSTINO – Inizia oggi il ritorno in serie A3 maschile, la Ermgroup San Giustino ospita al palasport di via Anconetana (ore 18) la The Begin Ancona vincente il duello al debutto. I padroni di casa diretti dal tecnico Marco Bartolini cercano di chiudere l’anno nella maniera migliore per trascorrere delle festività serene. Alla vigilia parla l’opposto Simone Marzolla: "Gli schiacciatori Ferrini e Umek sono senza dubbio grandi giocatori, anche se è il collettivo a essere completo ed equilibrato in ogni ruolo. Una squadra che non fa cadere a terra i palloni, ciò significa che ogni scambio sarà una battaglia. Vincere sarebbe il toccasana per la classifica e per la fiducia che stiamo riacquistando, siamo in crescita e lo vogliamo dimostrare sul campo". Gli ospiti allenati da Dore Della Lunga sono reduci da una sconfitta, e vogliono riscattarsi. Tra i marchigiani si sta mettendo in luce l’opposto Marco Santini, atleta capace di entrare dalla panchina e fare la differenza. Arbitri: Simone Fontini (PI) e Marco Pazzaglini (RM).

San Giustino: Biffi – Marzolla, Galiano - Quarta, Cappelletti – Maiocchi, Pochini (L).

Ancona: Larizza – Kisiel, Sacco – Andriola, Ferrini – Umek, Giorgini (L).