Volley a3 maschile. San Giustino in casa per piegare Sorrento La Ermgroup San Giustino affronta la Shedirpharma Sorrento in un importante match di serie A3 maschile. I padroni di casa vogliono recuperare posizioni in classifica, mentre gli ospiti puntano ai play-off. Partita attesa al palasport di via Anconetana alle 18.