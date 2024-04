Volley b2 femminile. Marsciano a Prato. Trestina in trasferta a Reggio Emilia

PERUGIA – Sarà un turno assai magro per gli amanti delle schiacciate della serie B2 femminile, le formazioni regionali giocano tutte lontano da casa, i punti in palio sono comunque determinanti. La Samer Marsciano si mette in viaggio per andare ad affrontare la forte Ariete Prato; l’incisività delle toscane seconde in classifica è affidata all’opposta Silvia Fanelli, le biancoblu vivono un momento difficile e fanno leva sulla palleggiatrice Flavia Volpi. La Autostop Trestina gioca in trasferta e sfida la Fos Wimore Reggio Emilia; le padrone di casa non temono rivali e sperano nella crescita della schiacciatrice Anna Saccani, le altotiberine appaiono compatte col libero Giada Cesari. La Tmm Of Occhiali Magione si reca fiduciosa alla corte della Fenice Pistoia; le toscane stanno soffrendo e ripongono la fiducia sulla centrale Alice Massaro, le ospiti chiedono strada affidandosi al martello Caterina Gradassi. Impegno esterno anche per la Fossato Volley che deve affrancarsi dall’ultima posizione contro la Arbor Interclays Reggio Emilia; tra le emiliane spicca l’emergente schiacciatrice Roberta Cristofaro, le rossoblu puntano sull’orgoglio della regista Melania Fattorini.