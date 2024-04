Volley Banca Macerata, Determinazione e unità per la sfida decisiva in A2

"L’importante è non commettere errori e giocare da squadra, poi è difficile affrontarci. Ecco cosa ci ha ribadito la vittoria contro Mantova in gara2 ". Il palleggiatore Sebastiano Marsili spiega cosa ha detto la vittoria di domenica scorsa della Volley Banca Macerata che ha rimandato a domenica il verdetto finale su chi salirà nell’A2 di volley. "Da noi – ricorda – abbiamo giocato una gara complicatissima in cui loro sono partiti molto forte mentre noi abbiamo commesso qualche sbaglio. Il segreto è tutto qui, e cioè limitare gli errori ed è quello che abbiamo pagato in gara1". La squadra si sta preparando all’appuntamento e c’è ottimismo. "Abbiamo fatto un lungo percorso, siamo un gruppo unito e siamo molto carichi in vista di questo match, la partita più importante dell’anno". A Macerata l’apporto del pubblico ha dato la spinta necessaria per ribaltare l’andamento della sfida. "I tifosi – spiega Marsili – sono stati molto importanti come vedere pieno il Banca Macerata Forum, da lì è arrivata quella spinta per superare i momenti delicati del match". Adesso c’è da mettere in conto che i lombardi avranno questo vantaggio giocando in casa. "Non dobbiamo abbassare il nostro livello, evitare gli errori e non farsi prendere dal nervosismo ma giocare tranquilli". L’importanza della posta in palio e l’andamento del match possono fare subentrare ansia. "È l’esperienza in questi casi a fare la differenza, molti di noi hanno sulle spalle tanti campionati e siamo uniti, è così importante affidarsi l’uno all’altro". In alcune gare la Volley Banca Macerata ha impiegato tempo prima di carburare, come è successo domenica scorsa quando Mantova si era portata sul doppio vantaggio. "Dipende dagli avversari, alcuni – spiega Marsili – richiedono un po’ di studio perché magari hanno cambiato qualcosa per metterci in difficoltà, ma quando non abbiamo trovato sorprese siamo partiti subito forte". Ha un forte valore ed effetto per sé e per gli avversari avere vinto una gara che sembrava persa. "Io parlo di noi e dico che ci ha dato una bella spinta e quella necessaria dose di fiducia considerando che loro avrebbero potuto vincere e hanno avuto il match point. Mantova ha capito che non molliamo mai".