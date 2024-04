Volley. Bartoccini, De Matteo:: "Stagione indimenticabile»

PERUGIA – In una stagione vincente tutte le componenti che fanno parte di un club svolgono un loro ruolo indispensabile. Alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha vinto la serie A2 femminile c’è la consapevolezza che, se tutto è filato liscio, il merito è anche dello staff sanitario che ha tenuto in buone condizioni di salute le atlete. A due settimane dalla promozione parla il fisioterapista Luca De Matteo che collabora da tre anni con le magliette nere: "Sono molto soddisfatto di questa annata. Lavorando quotidianamente, con l’aiuto di tutti, siamo riusciti a gestire le varie situazioni in maniera precisa e questa è una grande soddisfazione. Il 18 febbraio, vittoria della coppa Italia e il 17 marzo, vittoria del campionato, sono date indelebili, ricordo i visi pieni di gioia delle persone. Lo staff sanitario di Perugia è un gruppo unito che si conosce bene e si confronta quotidianamente. Il sacrificio è stato ripagato da una stagione unica ed indimenticabile".