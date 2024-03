Volley: Campionati Nazionali Universitari 2024. Cus Perugia, niente da fare per la squadra femminile

CUS PERUGIA

0

CUS CAMERINO

3

(23-25, 20-25, 23-25)

PERUGIA: Brunori 11, Pierini 10, Cantarini 10, Gasperini 3, Anniballi 2, Scanu 2, Urbani (L), Antignani 2, Malatesta 2, Pericolini. All. Lyubomir Dimitrov Yotov.

CAMERINO: Milletti 10, Zanolin 6, Borsella 5, Salvetti 3, Germani 2, D’Agostino 1, Ubaldi (L1), Scataglini 3, Alessandrini 2, Federici 2, Antonucci, Morosi (L2). All. Giorgio Iale.

Arbitro: Daniel Menconi e Valerio Merendelli.

PERUGIA – Niente da fare per la squadra femminile di pallavolo del Cus Perugia che è caduta anche tra le mura amiche ed ha salutato i Campionati Nazionali Universitari 2024. Troppi errori per ambire alla vittoria e così a festeggiare è stato il Cus Camerino che ha ringraziato ed incassato il successo che lo ha portato alle finali della competizione. Scelte obbligate per il team biancorossoblu che non ha potuto disporre di tutte le giocatrici (per motivi di studio e di salute), ma le studentesse umbre hanno cercato di moltiplicare gli sforzi per compiere l’impresa. Il club di via Tuderte è dispiaciuto ma ha voluto ringraziare tutte le società sportive che hanno concesso la loro autorizzazione alle proprie tesserate per la causa universitaria.

A.A.