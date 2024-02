Volley, e domenica c’è la partita con Trento. Sir Perugia, La Nazione domani regala il poster

PERUGIA – La superlega maschile di pallavolo potrà vivere un momento molto singolare, lo scontro al vertice domencia tra la Sir Susa Vim Perugia che è seconda in classifica e Trento che è la capolista. Comunque vada a finire la classifica non subirà alcun cambiamento, per cui le due squadre potranno testarsi a vicenda senza pressioni ma con grande interesse in vista degli imminenti play-off scudetto. In attesa di vedere lo scontro tra campioni i block-devils hanno proseguito a presenziare negli istituti scolastici con il progetto ‘La Sir a Scuola’ patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico. Ieri Simone Giannelli e Roberto Russo, accompagnati dallo staff dirigenziale bianconero, hanno fatto tappa all’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Aldo Capitini di Perugia. Ad accogliere i due campioni bianconeri circa duecento studenti, sia dell’indirizzo tecnico-sportivo che di tutto il polo economico e tecnologico, per una mattinata che si è rivelata davvero piacevole. I due campioni del mondo si sono concessi alle domande ed alle curiosità degli alunni, raccontando il percorso che li ha portati a diventare professionisti nello sport fino a rivelare qualche aneddoto della loro carriera.

Intanto "La Nazione" celebra la vittoria in Coppa Italia, conquistata dalla società del presidente Gino Sirci a Bologna, regalando ai lettori il poster di questa nuova impresa targata Sir Susa Vim Perugia. Il poster (nella foto qui in basso) uscirà domani con il giornale in edicola. La foto è firmata da Michele Benda per Sir Susa Vim Perugia. Il poster è realizzato grazie al sostegno di sponsor che hanno condiviso questo progetto. Eccoli: Acustica Umbra Srl, Agricola Noè, Amico Soluzioni, Ce. As. Carrelli Srl, Vus-Valle Umbra Servizi, Casa del Contachilometri e Casa Look.