Volley femminile. Cus Perugia, debutto sfortunato ai Campionati nazionali universitari

Iniziano con una sconfitta i Campionati Nazionali Universitari per il Cus Perugia contro il Cus Camerino (3-1). In avvio gli errori spianano la strada alle padrone di casa. Alla ripresa l’equilibrio è maggiore, ai vantaggi arriva il raddoppio. Nella terza frazione, le umbre acquisiscono coraggio e dilagano con Urbani precisa in seconda linea e Cantarini letale a rete (11-18), distanze accorciate. Quarto periodo con le perugine che tengono il comando sino al 22-24, ai vantaggi la spntano le locali.

PERUGIA: Aniballi 28, Cantarini 15, Antignani 10, Pericolini 3, Secci 2, Malatesta 5, Urbani (L), Belfiore 1. All. Lyubomir Dimitrov Yotov.