Volley femminile: la capolista affronta l’ultima gara. Bartoccini, grande festa stasera al PalaBarton

PERUGIA – Si conclude stasera il cammino nel campionato di serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia attende un fiume di tifosi per festeggiare la promozione. La vittoria della coppa Italia e della serie A2 femminile faranno da sfondo alla sfida con la Omag Mt San Giovanni in Marignano. Entrambe le compagini non hanno più obiettivi da raggiungere e scenderanno in campo solamente per onorare la competizione. Le padrone di casa dirette dal tecnico Andrea Giovi vorranno certamente lasciare un ricordo positivo, non è escluso il turnover, con l’opposta Glenda Messaggi e la libero Alessia Lillacci pronte a farsi valere. Anche le ospiti guidate dal coach Matteo Bertini dovrebbero avvicendare le loro pedine dando spazio alla schiacciatrice Alice Nardo e alla centrale Sveva Parini. Come di consueto la partita sarà visibile gratuitamente collegandosi al sito di volleyball world Italia che trasmette in esclusiva il campionato. Arbitri: Dalila Viterbo (LI) ed Eleonora Candeloro (PE).

PERUGIA: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Traballi - Viscioni, Sirressi (L).

S.Giovanni in Marignano: Turco - Ortolani, Consoli - Parini, Giacomello - Nardo, Caforio (L). Alberto Aglietti