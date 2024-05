Volley femminile. La Cmu Idrosfera Tavernelle in trionfo. Grande festa per il meritato salto in serie D

TAVERNELLE – È promozione in serie D femminile per la Cmu Idrosfera Tavernelle che trionfa e salta nella categoria superiore. Sono passati cinque anni dall’ultima promozione, in panchina c’era sempre lui, Renzo Malincarne, balzato in sella alle biancocelesti alla fine del girone di ritorno, bravo a mescolare le carte in tavola e portare ad un traguardo che fino a qualche mese fa era insperato. Merito del gruppo che, allenamento dopo allenamento, ha lavorato sodo per riuscire a macinare vittorie su vittorie battendo in finale la giovane Roal Company Bastia in quattro set (25-11, 25-20, 21-25, 25-22). Una vittoria sofferta, merito anche delle giovani avversarie. Primo set senza storia. Secondo parziale sempre in pugno alle tavernellesi. Sembra tutto pronto per la festa ma le ospiti, incisive in battuta, rimandano il verdetto aggiudicandosi il parziale. Nella quarta frazione tornano a dominare le delfine, dopo ben sei match-point annullati è un attacco di Barbolini a scatenare la gioia. Una stagione da incorniciare per Tavernelle che quest’anno festeggia la doppia promozione.

Le atlete: Annalisa Barbolini, Roberta Barneschi, Asia Cardaioli, Giorgia Fabrizi, Caterina Fagiolari, Lucrezia Ferrari, Emma Fuschiotti, Matilde Fuschiotti, Elena Locci, Alessia Manferini, Martina Manferini, Marella Mencaccini, Federica Montacci, Elena Pompili, Manuela Speranzini, Elena Tenerini, Caterina Tordo.