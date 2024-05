Volley. Finali a San Giustino con i migliori giovani

I migliori giovani d’Italia si incontrano nelle Finali di San Giustino. Manca poco all’inizio delle Finali Nazionali FIPAV Under-19 Maschili. Le qualificazioni avranno il via il 14 con le prime venti squadre che si affronteranno in un girone all’italiana. Il Girone A giocherà al Palasport di San Giustino; mentre il Girone B giocherà al Palazzetto dello Sport ‘Andrea Joan’ di Città di Castello. Il Girone C si svolgerà presso il Palalama di Selci Lama mentre Il Girone D avrà luogo al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro. In fine il Girone E si disputerà nel Palazzetto dello Sport di Trestina. In fine il programma prevede i Quarti di Finale sabato 18 mentre le finali dal 1° all’8° posto si disputeranno domenica 19, con la finalissima alle 11 al Palasport di San Giustino dove si terrà la cerimonia di premiazione.