Volley: il programma delle gare. Fossato, arriva Seravezza. Magione contro Sandicci

In serie B2 femminile le rappresentanti del Cuore Verde d’Italia sono tutte in casa. La Fossato Volley al palazzetto Comunale (ore 18) se la vede con la capolista Canniccia Seravezza per il più classico dei testa-coda; tra le rossoblu farà la sua parte l’opposta Erika Ciavattini. La Tmm Of Occhiali Magione si presenta al palasport di via della Libertà (ore 18) per affrontare la Pallavolo Scandicci Sdb; le padrone di casa appoggiano il gioco sul martello Giulia Pistocchi, le toscane trovano la loro forza nella centrale Giulia Picchiotti. La Autostop Trestina al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) sfida la seconda della classe Ariete Prato; le altotiberine sono ispirate dalla regista Martina Baruffi, le ospiti vantano una maggiore esperienza e possono contare sulla consistenza della schiacciatrice Anna Saletti. La Samer Marsciano ritrova i tifosi del palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) per misurarsi con la solida Fenice Pistoia; le biancoblu nutrono velleità di salvezza e possono fare affidamento sulla centrale Sara Pierini, tra le toscane il punto di riferimento è la opposta Valentina Mazza.