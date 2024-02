Volley in tv, il programma di Serie A1 maschile e femminile per il weekend

Bologna, 2 febbraio 2024 – Archiviata la parentesi della Final Four della Del Monte Coppa Italia disputata lo scorso weekend, la SuperLega di volley maschile targata Banca Credem è pronta a ripartire per disputare la sesta giornata del girone di ritorno della stagione regolare, che comincerà domani, sabato 3 febbraio, con ben tre anticipi: si partirà alle ore 18 (diretta televisiva su Rai Sport e streaming su Volleyballworld.tv) con il derby tra la Giovanni Rana Verona e la Pallavolo Padova, che si è imposta per 3-1 nel match di andata. Alle 18.30 (diretta streaming su Volleyballworld.tv), arriverò invece il, turno della sfida tra l’Allianz Milano – reduce dal ko in semifinale di Coppa Italia contro Perugia e la Farmitalia Catania e intenzionata a tenere Verona a distanza di sicurezza – e la Farmitalia Catania che punta al successo per cercare di risalire la classifica, visto l’attuale ultimo posto con soli cinque punti. Il tris di anticipi si chiuderà poi con il big match delle 20.30 (diretta streaming su Volleyballworld.tv) che vedrà, a una settimana di distanza dalla semifinale di Coppa Italia, ancora una volta la Mint Vero Volley Monza – che in settimana ha anche sconfitto il Galatasaray nella semifinale di andata di Challenge Cup – affrontare i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, attualmente primi della classe e fortemente intenzionati a riscattare il ko patito in quel di Casalecchio di Reno contro i brianzoli.

Domenica 4 febbraio, alle 18, la giornata riprenderà poi con il match tra la Lube Cucine Civitanova e il Valsa Group Modena, due squadre rimaste fuori dalla lotta per la Coppa Italia alzata al cielo dai Campioni del Mondo della Sir Susa Vim Perugia che, sempre alle ore 18 (diretta televisiva su Rai Sport e streaming su Volleyballworld.tv), andranno a far visita alla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Alle 20 (diretta streaming su Volleyballworld.tv), calerà quindi il sipario sulla giornata con il match tra la Gioella Prisma Taranto e il Cisterna Volley.

Campionato femminile

Saranno invece due gli anticipi del sabato che daranno il via alla 19^ giornata del campionato di Serie A1 femminile targato Tigotà: si partirà alle ore 20 (diretta streaming su Volleyballworld.tv) con la sfida del PalaRadi tra la Trasportipesanti Casalmaggiore e la Il Bisonte Firenze, mentre alle 20.30 (diretta streaming su Volleyballworld.tv e televisiva su Rai Sport) la Megabox Ondino Savio Vallefoglia, che si presenta all’appuntamento dopo due sconfitte, ospiterà al PalaMegabox la UYba Volley Busto Arsizio.

Domenica si ripartirà poi alle ore 16 con il match tra il Volley Bergamo 1991 e la matricola Aeroitalia Smi Roma. Alle 17 (diretta streaming su Volleyballworld.tv) arriverà poi il turno dei due derby piemontesi: quello tra la Igor Gorgonzola Novara, intenzionata a puntellare l’attuale terza piazza, e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo e quello tra la Wash4Green Pinerolo e la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 (anch’esso trasmesso in diretta streaming su Volleyballworld.tv). Il piatto forte della giornata sarà però senza ombra di dubbio la sfida delle 17.30 (diretta streaming su Volleyballworld.tv e Now.tv e televisiva su Skly Sport Arena) tra la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano dell’ex di giornata Paola Egonu, attualmente seconda, che punta a infliggere alla corazzata veneta la prima sconfitta della stagione.