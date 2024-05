Volley: la bartoccini perugia si tinge di azzurro. Marangi nello staff della Nazionale Juniores

PERUGIA – Il tecnico Guido Marangi convocato nella nazionale under 20 femminile: "Quando sono stato contattato per chiedermi la disponibilità a prendere parte all’attività non ci ho pensato su nemmeno un secondo. Devo ringraziare la mia società che mi ha subito sostenuto, visto che salterò le prime due settimane di preparazione che coincidono con la fase finale del torneo. È una cosa che sto vivendo e vivrò con immenso orgoglio, tanta emozione e motivazione, perché vestire anche se solo per una volta la maglia della nostra nazionale, credo sia una di quelle esperienze uniche. Sono tra quelli che, quando sente il nostro inno nazionale, si emoziona. Avere la possibilità di difendere i nostri colori in una manifestazione internazionale è una cosa fantastica. Sono impaziente di iniziare. Sarà una bella avventura".