Volley: la corsa scudetto. Sir Perugia in campo a Pasqua. Il libero Massimo Colaci: "Non vedo l’ora di giocare»

PERUGIA – Gli allenamenti scorrono, cresce l’attesa in casa la Sir Susa Vim Perugia, il gruppo è carico in vista della serie di semifinale dei play-off. Gara-uno al palasport di Pian di Massiano è in programma a Pasqua ma l’avversario è ancora da definire, Piacenza o Milano dovranno disputare lo spareggio per sapere chi passa il turno. I tifosi si interrogano su cosa sia meglio per arrivare al meglio a questi grandi appuntamenti, avere un paio di settimane di soli allenamenti, mantenere alta l’adrenalina della competizione. L’allenatore Angelo Lorenzetti la pensa così: "Credo siano valide tutte e due le cose, è chiaro che due settimane di lavoro in questo periodo qui non sono usuali, pertanto dire che lo staff ed i ragazzi sappiano bene come affrontarle sarebbe una bugia, ci siamo impegnati a far sì che in allenamento ogni palla fosse importante. Chiaramente il ritmo partita è qualcosa di diverso, ma non si può fare diversamente. Due settimane sono abbastanza, soprattutto dopo una stagione così intensa, però il nostro obiettivo sarà quello di riprendere velocemente quel ritmo lì, portandoci dietro il lavoro fatto in queste due settimane". Resta qualche giorno di lavoro da portare avanti ai block-devils e mercoledì sera tutti davanti agli schermi per vedere chi vincerà tra Piacenza e Milano. Così il libero Massimo Colaci: "Io non vedo l’ora di giocare. I play-off l’ho sempre detto, sono qualcosa di eccezionale, soprattutto in Italia, quindi, attendo con ansia di vedere la persona col fischietto sopra al seggiolone perché abbiamo voglia di misurarci con le avversarie e di continuare ad accarezzare il sogno scudetto. Affronteremo Piacenza o Milano ma non abbiamo preferenze, certo è che sono due squadre diverse e bisognerà adattarsi al gioco differente delle due". Alberto Aglietti