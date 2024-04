Volley: la finale scudetto. Il ds Vujevic: "Pronti a dare il massimo». Sir Perugia, parla Sirci: "Crediamo in noi stessi»

PERUGIA – Nella seconda sfida scudetto la Sir Susa Vim Perugia è andata vicina alla vittoria, pur non giocando bene, basterà migliorare qualcosa per poter tornare a condurre la serie. La fiducia che possano riuscire a risolvere le loro questioni tecniche è ben presente, ma di certo non sarà nemmeno così semplice. I bianconeri sono stati altalenanti, mentre i brianzoli hanno avuto un rendimento molto omogeneo. Il presidente Gino Sirci ha affermato: "Sapevamo che era difficile, è stata una battaglia ed ha vinto Monza, penso alla fine sicuramente con merito. I brianzoli si sono rivelati quello che noi sappiamo già da un pezzo, cioè che sono una squadra forte e che sono cresciuti moltissimo nelle ultime settimane. Poco importa il quinto posto in cui è arrivata alla fine della stagione regolare. Aver eliminato Trento dai play-off la dice lunga sulla pericolosità del nostro avversario che temiamo molto. Domenica le abbiamo prese, dobbiamo rinfrancarci, ricominciare a credere in noi e ritornare ad essere la squadra di prima. Secondo me quello che dobbiamo fare è dimenticare questa partita e rimboccarci le maniche. Ho visto qualcuno un po’ scoraggiato a Monza, dobbiamo credere un po’ più in noi e ritornare a essere la squadra di prima. I play-off sono un altro campionato rispetto alla stagione regolare, quello che conta è vincere questo di campionato quindi testa bassa e andiamo avanti". In vista di gara-tre parla il direttore sportivo Goran Vujevic: "Sicuramente c’è un po’ di dispiacere per il risultato di domenica, ma la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine. Giovedì ci sarà qualche piccolo accorgimento tattico da sistemare. In una serie di play-off, a maggior ragione in una serie di finale scudetto, le squadre si conoscono sempre meglio e noi dovremo saperci adattare al gioco avversario. I nostri tifosi sono eccezionali, con il loro calore riescono a dare qualcosa in più ai nostri atleti. Non so dire se il fattore campo potrà contare, però giovedì il palasport sarà strapieno, daremo tutti il massimo per cercare la vittoria".

Alberto Aglietti