Volley maschile serie A3, dopo il successo in semifinale. Pietro Merlo mette le ali alla Smartsystem:: "Con il calore della gente possiamo sognare»

La Smartsystem in garatre ha la meglio su Belluno e vola in finale per salire in A2. La serie al meglio delle tre inizia a Fano domenica 12 maggio contro il San Donà. "La sofferenza e la felicità – così il presidente Emidio Cennerilli –. Uno spettacolo meraviglioso, siamo stati supportati dalla prima e ultima palla da un pubblico incredibile. Complimenti a Belluno è un’ottima squadra, abbiamo giocato un livello di pallavolo altissima per batterla. Il Palas Allende si è dimostrato ancora una volta un fortino. Quest’anno abbiamo perso in casa solo una partita, in Coppa Italia, in regular season non abbiamo mai perso e neanche nei playoff. Adesso si gioca la finale per salire in A2. Abbiamo l’eventuale bella in casa. I ragazzi sono concentrati, abbiamo una settimana per preparare la partita. San Donà che viene da due giorni di riposo in più rispetto a noi. Ma noi ci faremo trovare pronti e anche il pubblico di Fano".

Sulla stagione Cenerilli dice: "E’ stato un anno particolarmente intenso, abbiamo vissuto tante situazioni, ma ora abbiamo conquistato con merito la finale promozione e ce la giochiamo. Abbiamo la possibilità di fare bene anche in finale. L’obiettivo adesso è lavorare e giocarcela contro un avversario da rispettare perché se sono anche loro arrivati fin qui significa che hanno fatto un ottimo percorso". Tra i migliori contro Belluno emerge Pietro Merlo che dice: "Vorrei fare i complimenti alla mia squadra e un grazie di cuore al pubblico, è stato grandissimo. Giocare in un palazzetto così carico è decisamente più facile. Noi siamo contenti aver conquistato questo traguardo, ma restiamo concentrati. Giocheremo contro un avversario difficile, in una palestra difficile, ma avremo comunque l’eventuale garetre in casa, abbiamo tutte le carte per fare bene. Il fattore campo finora è stato decisivo. Noi siamo un gruppo che punta molto sulla battuta, in casa il servizio è la nostra arma in più. Se la battuta funziona di conseguenza funziona il muro e la difesa. Siamo in finale, è il momento giusto per dare tutto quello che abbiamo".

Hristiyan Dimitrov aggiunge: "Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo in finale, sono contento, ma come sempre dobbiamo già pensare alla prossima partita, solo alla fine eventualmente si festeggia. Quando sono arrivato a Fano sapevo che la società aspirava alla promozione. Con Belluno hanno vinto le nostre qualità"

Beatrice Terenzi