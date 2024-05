Volley, Milano ed Egonu si arrendono in finale: doppietta in Turchia. Conegliano e Trento, c’è l’Italia sul tetto della Champions

imoco CONEGLIANO

3

ALLIANZ MILANO

2

(25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9)

CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Plummer 16, Robinson Cook 8, Squarcini, De Kruijf 6, Gennari, Lubian 2, De Gennaro (L), Haak 23, Bugg, Wolosz 3, Lanier 2, Fahr 8, Bardaro, Piani (L). All. Santarelli.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 8, Malual 3, Heyrman, Folie 7, Orro 2, Prandi, Pusic (L), Rettke 7, Bajema 1, Sylla 10, Egonu 18, Daalderop, Candi, Castillo (L). All. Gaspari.

Arbitri: Mokry, Ozbar

Note: Spettatori: 8500. Durata set: 23’, 28’, 25’, 26’, 17’. Tot. 119’ Muri: C 9, M 8. Ace: C 7, M 6.

Trionfo alle SuperFinals di Champions League per Conegliano che imponendosi al tie-break sull’Allianz Vero Volley Milano ha completato la sua stagione perfetta (con bis italiano negli uomini, Trento ha battuto lo Jasztrebski Wiegel). Le venete, dopo Supercoppa, Coppa Italia e campionato (il sesto di fila), il tutto perdendo solo un paio di partite, hanno chiuso un ciclo irripetibile tornando sul tetto d’Europa per la seconda volta nella loro storia. L’avvio è stato tutto delle pantere che approfittando della tensione dall’altra parte del campo e poi hanno messo sotto pressione la ricezione avversaria e in particolare la solita Isabelle Haak con un bel 7 su 10 ha firmato il tramortente 25-14 delprimo set.

Nel secondo set, Milano ha ritrovato equilibrio con Helena Cazaute al posto di una Nika Daalderop deludente sia in attacco che in ricezione e grazie anche a qualche errore di troppo delle campionesse d’Italia ha preso il largo toccando anche il +7. Conegliano però come sempre non si è arresa ed è tornata anche a -1 sfruttando qualche errore di troppo di Paola Egonu che però al quarto tentativo è riuscita a chiudere i conti per l’1-1 che ha rimandato ogni verdetto. Il pareggio non ha scalfito le certezze delle ragazze di Santarelli che nel terzo parziale hanno ripreso a picchiare forte da tutte le posizioni, con l’ex Plummer che ha firmato il primo break prima di lasciare i riflettori a Haak che con il 17-10 ha chiuso in anticipo i giochi.

Il quarto set si è aperto con un break promettente di Milano subito annullato da Haak. Sylla, non nella sua serata migliore, ha comunque suonato la carica e, complice un calo di Conegliano, Malual e Kara Bajema ha completato il clamoroso 19-25 che è valso il tie-break. Nel tie-break le americane Robinson Cook e Plummer hanno firmato l’8-6 e dopo il cambio hanno allungato fino al +4, prima di un muro di Fahr su Egonu che ha scritto la parola fine, dando inizio alla festa di Conegliano.