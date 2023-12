VOLLEY. Mondiale per club. Perugia in finale contro i brasiliani

Saranno i brasiliani del Minas gli avversari di Perugia nella finale del mondiale per Club di volley: la squadra di Giannelli, chiuso al primo posto la Pool A in India, ha battuto in semifinale i turchi dell’HalkBank Ankara 3-0 (25-14, 25-16, 31-29), e oggi può cercare la doppietta dopo il titolo vinto l’anno scorso. Per i ragazzi di Lorenzetti l’ultimo avversario sarà l’Itambé Minas, che ha battuto al tie-break i giapponesi del Suntory Sunbirds (22-25, 25-22, 28-30, 25-20, 17-15).