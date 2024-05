Volley nations league. Italia al debutto contro la Germania

Italia maschile al debutto nella Vnl alla ricerca del pass per Parigi 2024. Si parte oggi a Rio de Janeiro alle 22.30 (ora italiana) contro la Germania, venerdì alle 22.30 contro l’Iran, sabato alle 19 col Giappone e domenica alle 15 col Brasile. Intanto ieri Elena Pietrini ha lasciato il ritiro azzurro femminile. Per la Federvolley dopo una serie di esami medici e test fisici non è nelle condizioni per proseguire l’attività con la nazionale.