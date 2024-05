Volley Nations League, Italia-Francia: a che ora e dove guardarla in tv

Adesso si fa sul serio, perché si alza il livello medio delle avversarie e perché finalmente Julio Velasco deve fare i conti con i problemi di abbondanza, anche se in settimana ha perso Elena Pietrini che non potrà fare le Olimpiadi e ne avrà per qualche mese.

Ma la seconda settimana della Nations League, che inizia mercoledì alle 10 italiane con la partita contro la Francia (diretta Dazn e Vbtv), è anche quella della prima convivenza tra la giocatrici più esperte, che entrano in gruppo, e le giovani che hanno fatto benissimo nel primo girone battendo anche le campionesse d’Europa della Turchia di Santarelli.

Julio Velasco avrà per la prima volta Egonu e De Gennaro, Orro e Sylla, starà cominciando a ragionare sulla possibile convivenza tra Paola e la Antropova, ma soprattutto non si nasconde la difficoltà dell’impegno a Macao, dove si disputa il secondo raggruppamento: “Ci aspetta sicuramente un girone molto impegnativo e allo stesso tempo interessante, incontreremo delle difficoltà crescenti. Brasile e Cina sono tra le migliori formazioni al mondo, ma non dobbiamo sottovalutare le formazioni che sulla carta sono meno forti di noi, come la Francia. Sarà fondamentale non perdere set, poi saremo impegnati contro la Repubblica Dominicana, una nazionale fisica e soprattutto potente in attacco. In queste due prime sfide l’obiettivo è vincere in modo netto, mentre le sfide con Brasile e Cina, invece, saranno delle ottime occasioni per crescere e salire di livello. In caso di almeno una vittoria contro di loro arriverebbero dei punti pesanti per la qualificazione olimpica, però a prescindere dal risultato, saranno dei test probanti per capire la nostra condizione e prendere consapevolezza del nostro livello di gioco”, spiega il ct.

Le convocate per Macao.

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Myriam Sylla.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi (capitano), Sara Bonifacio, Sarah Fahr.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

Il programma delle azzurre a Macao: 29 maggio, ore 10 Italia-Francia; 30 maggio,

ore 6.30 Repubblica Dominicana-Italia; 1 giugno, ore 6.30: Brasile-Italia; 2 giugno, ore 13.30: Italia-Cina.

La classifica della Nations League: Brasile 5 vittorie (14 punti), Polonia 4 (12), Cina, Canada, Italia, Giappone 3 (9), Turchia 2 (7), Usa, Olanda e Rep. Dominicana 2 (6), Germania, Serbia, Thailandia, Francia, Corea 1 (3), Bulgaria o (0).