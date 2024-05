Volley Nations League, l’Italia di De Giorgi parte bene: 3-0 alla Germania

Una grande rimonta nel terzo set dopo aver controllato i primi due, e l’Italvolley parte con una vittoria per 3-0 ai danni della Germania nella prima gara di Nations League, nel girone che si disputa in Brasile a Rio de Janeiro, in quel Maracanazinho dove l’Italia vinse il suo primo mondiale con Fefè De Giorgi. Sicuramente tanti bei ricordi per il ct della nazionale, che nel 1990 fu uno dei protagonisti del primo successo iridato per i Fenomeni guidati da Julio Velasco, che oggi è il ct dell’Italia femminile.

Oggi De Giorgi invece è il ct di un gruppo che cerca di mantenere il posto nel ranking che garantisce il pass per i giochi olimpici. I tedeschi sono stati sconfitti 3-0 (25-21, 25-18, 25-23), nel terzo set i tedeschi erano avanti per 22-18. E’ stato l’unico momento veramente delicato di una partita che nei primi due set è scivolata via senza grandi difficoltà per gli azzurri, con De Giorgi che a un certo punto ha inserito il giovane Porro come schiacciatore al posto di Lavia. Nel terzo set la Germania sembrava in grado di riaprire la gara, ma quando mancavano solo tre punti alla chiusura del set un turno di servizio di Simone Anzani, tornato dopo aver dovuto saltare la stagione 2023 in azzurro a causa di un problema cardiaco, ha dato il la ad una bellissima rimonta concretizzata in particolare dalle schiacciate di Alessandro Michieletto: sono loro due i principali protagonisti di un break di 7 punti a 1 che ha permesso all’Italia di partire con il piede giusto conquistato punti fondamentali sulla strada che porta a Parigi.

Nelle altre partite della prima giornata, il Brasile ha perso in casa contro Cuba per 1-3, la Polonia ha sconfitto gli Stati Uniti per 3-2 e la Slovenia si è imposta al quinto set ai danni dell’Olanda.

Venerdì 24 l’Italia affronta l’Iran alle 22.30 italiane (Dazn e Volleyballtv).