Volley, orari e dove vedere le gare di Serie A femminile e maschile

Bologna, 3 novembre 2023 – Non sembra conoscere soste il calendario della Serie A femminile di volley: dopo il turno infrasettimanale, infatti, domani si torna in campo con gli anticipi della sesta giornata: si partirà alle ore 17 con la sfida della “Il T Quotidiano Arena” tra la Itas Trentino fanalino di coda e la Savino Del Bene Scandicci reduce dal ko contro l’IMOCO Volley (match in diretta su Volleyballworld.tv). Alle 20.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv), invece, al PalaFenera andrà in scena il derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Wash4green Pinerolo: i precedenti sorridono alla formazione padrona di casa che si è imposta in 10 dei 18 scontri con la Wash4green. Il trittico di anticipi si chiuderà poi con il match (diretta su VolleyballWorld.tv) tra l’Acqua e Sapone Roma Volley Club, battuta al tie break mercoledì dal Bisonte Volley Firenze, e il Volley Bergamo 1991. Domenica 5 novembre si tornerà invece in campo alle 16 per il big match di giornata che andrà in scena al Mediolanum Forum di Assago – con diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv – e vedrà contrapposte l’Allianz Vero Volley Milano e l’IMOCO Conegliano nel remake della finale di supercoppa, vinta la settimana scorsa dalla formazione veneta. Alle 17, invece, saranno ben due i match in programma: quello tra la Uyba Volley Busto Arsizio, ancora ferma a quota zero vittorie, e la Megabox Savio Vallefoglia (diretta su Volleyballworld.tv) e quello tra la Il Bisonte Firenze e la Trasportipesanti Casalmaggiore (diretta su Volleyballworld.tv). Infine, alle ore 20 (diretta su volleyballworld.tv e Sky Sport Uno), ci sarà il derby tra la Honda Olivero S.Bernard Cuneo e la Igor Gorgonzola Novara prima della classe con cinque vittorie in altrettanti incontri.

La terza giornata di Superlega maschile

Continua anche la corsa della Super Lega maschile, arrivata al suo terzo turno che partirà domani con l’anticipo delle 18 (diretta Volleyballworld.tv e su Rai Sport) tra il Cisterna Volley e l’Allianz Milano, due squadre alla ricerca di punti per muovere la classifica. Domenica 5 novembre si ricomincerà poi alle ore 16 (diretta su Volleyballworld.tv) con il match di Piacenza tra la Gas Sales Bluenergy, padrona di casa e prima della classe, e la Farmitalia Catania che arriva all’appuntamento dopo la vittoria contro Cisterna. Alle 17 (diretta su Volleyballworld.tv), invece, la Gioiella Prisma Taranto ospiterà la Farmitalia Catania, formazione che precede proprio i pugliesi all’ottavo posto in graduatoria. A quota tre punti, al pari degli etnei, c’è anche la Mint Vero Volley Monza – capace di battere Civitanova all’esordio – che alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv) andrà a far visita al Valsa Group Modena che ha quattro punti in graduatoria grazie a due successi al tie-break. Il big match di giornata si disputerà invece alle ore 18.30 (diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.tv) e vedrà opposte la Cucine Lube Civitanova e la Sir Susa Vim Perugia, che pochi giorni fa si sono affrontate nella finale di Supercoppa, vinta in rimonta dalla formazione umbra per 3-2. Infine, la terza giornata si chiuderà con il posticipo delle 19.30: il “derby dell’Adige” tra la Giovanni Rana Verona e L’Itas Trentino, appaiate in classifica a quota due vittorie.