Volley. Perugia, il presidente Gino Sirci: "Lo scudetto la vittoria più esaltante»

PERUGIA – Alle quattro vittorie nelle competizioni maggiori si aggiungono cinque titoli regionali giovanili, la stagione magica pare non avere ma fine alla Sir Safety Susa Perugia. I block-devils hanno fatto il pieno vincendo in tutte le categorie a cui partecipavano, è felice il presidente Gino Sirci: "Siamo partiti come una squadra forte, la più costosa del campionato; quindi, doveva uscire qualcosa più di una supercoppa o di un mondiale. La vittoria più esaltante è lo scudetto che mancava da sei anni, ci era sfuggito più volte. E poi è la vittoria più importante, è un torneo che dura un anno e si passa fra tante difficoltà. Ne raggruppa due, stagione regolare e play-off.

La pallavolo non è quella di dieci o cinque anni fa, ma cambia sempre. Lorenzetti fa stare sempre coi piedi per terra. A volte tu gli chiedi qualcosa che sembra scontata e lui ti risponde in maniera diversa. Con la sua saggezza riesce a farti notare tante cose. A pensarci non trovo difetti nell’allenatore, mi sembra una persona dai tanti pregi. Sono molto contento che Trento abbia vinto la champions league, perché continua l’egemonia dell’Italia in Europa. Se lo meritano, sarebbe stato ingiusto se avessero perso la terza finale su tre.

Adesso l’Italia è tornata a essere vista come la nazione egemone, anche per il modo in cui ha vinto. Quest’anno avremo due pedine nuove, a Milano la simbiosi tra allenatore con Ishikawa e Loser mi fa temere che il contesto abbia inciso sulle prestazioni".

Alberto Aglietti