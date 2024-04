Volley, Perugia-Milano 3-1. Giovedì gara-4 di semifinale

Perugia, 7 aprile 2024 – La corsa scudetto in Superlega non trova ancora la prima finalista.

Pronostici rispettati per Perugia, che dopo la sconfitta in gara -2 a Milano che aveva riportato la serie sull'1-1, si riscatta di fronte al proprio pubblico, imponendosi per 3-1, con i parziali di 20-25 25-18 25-13 25-21. Dopo il passaggio a vuoto nel primo set, la formazione guidata da Angelo Lorenzetti esce alla distanza e porta a casa il risultato grazie a un'ottima prestazione offensiva di Wassim Ben Tara, autore di 24 punti.

Dopo aver superato 3-0 Modena ai quarti, Trento manca il primo match point nella semifinale contro Monza. Dopo essersi portata in vantaggio di due lunghezze, grazie ai successi firmati prima in casa in gara -1 e poi in Brianza in gara -2, gli uomini di Fabio Soli cadono tra le mura amiche al tie-break (24-25 25-22 27-25 25-27 15-13). I parziali molto serrati raccontano di una sfida particolarmente equilibrata e combattuta. A trascinare gli ospiti è Ran Takahashi con i suoi 25 punti all'attivo.

La doppia sfida proseguirà giovedì, alle 20.30, quando andranno in scena le gare -4, a campi inverti, che potrebbero garantire la finale a trentini e umbri. Oppure, in caso di vittoria delle loro avversarie, si potrebbe rimandare ogni discorso di qualificazione alla finale-scudetto all'ultimo e decisivo incontro delle semifinali, fissato tra sette giorni, a campi nuovamente invertiti.

(20-25, 25-18, 25-13, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 11, Russo 6, Ben Tara 24, Semeniuk 16, Resende Gualberto 11, Toscani (L), Held 0, Leon Venero 0, Colaci (L). Non entrati: Candellaro, Herrera Jaime, Solé, Ropret. Allenatore: Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 10, Loser 5, Reggers 13, Kaziyski 15, Vitelli 5, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 5, Zonta 0, Catania (L), Piano 0, Dirlic 0. Non entrati: Starace, Innocenzi. Allenatore: Piazza.

ARBITRO: Cesare, Giardini, Carcione.

NOTE: durata set 26', 27', 25', 33' per un totale di 111'.