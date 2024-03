Volley, Perugia in semifinale di Superlega

Perugia, 17 marzo 2024 – Perugia fa festa, chiude la serie sul 3-0 e agguanta la semifinale di Superlega.

Perugia si fa raggiungere da Verona dopo essere andata in vantaggio di due set, salvo poi riuscire a chiudere sul 3-2 (25-22 25-20 22-25 15-25 17-15) e staccare così il pass per le semifinali. Ai veneti non bastano i 28 punti del top scorer Keita per avere ragione degli umbri, tra i quali spicca quota 18 di Semeniuk.

(25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 12, Russo 14, Ben Tara 14, Semeniuk 18, Resende Gualberto 8, Toscani (L), Held 1, Leon Venero 3, Solé 1, Colaci (L), Ropret 0. Non entrati: Candellaro, Herrera Jaime. Allenatore: Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito 0, Mozic 11, Grozdanov 8, Esmaeilnezhad 7, Dzavoronok 7, Mosca 12, Bonisoli (L), Zingel 0, D'Amico (L), Keita 28, Sani 4, Zanotti 0. Non entrati: Cortesia, Jovovic. Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Cappello, Canessa.

NOTE: durata set 32', 29', 31', 24', 25' per un totale di 141'.

I quarti di finale

Itas Trentino - Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-19,

25-21) serie: 3-0 Cucine Lube Civitanova - Mint

Vero Volley Monza 3-2 (21-25, 30-28, 21-25, 25-22, 15-11) serie:

1-2 Sir Susa Vim

Perugia -

Rana Verona 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15) serie:

3-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano 3-2 (25-22,

23-25, 17-25, 31-29, 15-12) serie: 2-1