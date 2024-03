Volley play off scudetto. Si Perugia, Lorenzetti: "Vogliamo la terza vittoria»

PERUGIA – Situazione ideale dopo due giornate nella serie dei quarti di finale con la Sir Susa Vim Perugia che, in vantaggio due a zero, cerca di chiudere i conti nella terza sfida con Verona in programma domenica. Questo il pensiero del presidente Gino Sirci: "A Verona il palazzetto era molto caldo ed abbiamo faticato. Dopo aver perso il primo set i ragazzi hanno migliorato la battuta e questo ci ha aiutato ad emergere a muro ed in contrattacco. La squadra mi è piaciuta, bravo Giannelli che ha avuto una bellissima gestione dell’attacco, anche Ben Tara ha fatto molto bene e Semeniuk ha dimostrato una classe incredibile. Adesso non dobbiamo calare l’attenzione. Ci sarà una settimana piena prima di gara-tre, Verona verrà a Perugia con le spalle al muro, darà tutto quello che ha e certamente sarà molto pericolosa. Hanno grandi campioni, un grande allenatore e senza dubbio possono crearci problemi. Dovremo entrare in campo determinati e con i piedi per terra. Spero e mi auguro di vedere un palasport pieno domenica a vedere lo spettacolo bellissimo di questi play-off". Questo il pensiero del tecnico Angelo Lorenzetti: "La partenza falsa ci indica che c’è un qualcosa da migliorare perché poi contro queste squadre non è mai facile conquistare tre set consecutivi. Abbiamo una settimana per lavorare su questa cosa e vogliamo farlo. Adesso abbiamo tre opportunità per cercare la terza vittoria della serie, non si tratta di farlo subito e via dicendo, lo vogliamo fare esprimendo un buon gioco. Domenica ci siamo sciolti con l’andare del tempo, all’inizio sul cambio-palla siamo stati così così e loro invece molto efficienti, poi abbiamo cambiato qualcosina in battuta, siamo stati più attenti nel cambio-palla della float".

Alberto Aglietti