Volley seria a3 maschile. La Ermgroup San Giustino oggi anticipa con Bari

La quinta giornata della serie A3 maschile è un anticipo per la Ermgroup San Giustino che oggi pomeriggio scende in campo in trasferta per affrontare il fanalino di coda Just British Bari ancora senza vittorie. Da pochissimi giorni i pugliesi del tecnico Paolo Falabella si è rinforzata, tornando sul mercato. I meridionali hanno rimpolpato i reparti offensivi con l’ingaggio dell’opposto Williams Padura Diaz, un vero e proprio marpione del ruolo. Ci credono i ragazzi allenati da Marco Bartolini che vogliono tenere aperta la striscia delle vittorie. Alla vigilia del confronto è il centrale Davide Stoppelli (nella foto) a parlare e a suonare la carica: "Sono soddisfatto delle prestazioni, ho dato il mio contributo, ma ciò che conta è che la squadra abbia vinto e mercoledì ci siamo esaltati al cospetto di quella che è considerata la formazione più forte del girone - ha detto Stoppelli -. Ora dobbiamo confermare tutte le buone indicazioni in questa sfida che non si preannuncia assolutamente facile".

Arbitri: Eleonora Candeloro (PE) ed Enrico Autuori (SA).

San Giustino: Biffi – Marzolla, Quarta – Stoppelli, Wawrzynczyk – Cappelletti, Marra (L).