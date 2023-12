Volley, le gare di Serie A maschile e femminile del weekend

Bologna, 1 dicembre 2023 – Il dicembre del campionato dio Serie A di pallavolo femminile targato Tigotà si aprirà con il decimo turno, che sarà inaugurato dall’anticipo di domani, sabato 2, alle ore 21 (diretta su Volleyballworld.tv), e vedrà fronteggiarsi la Wash4Green Pinerolo e la Savino Del Bene Scandicci, guidata da Ekaterina Antropova e intenzionata a restare ai piani alti della classifica: la gara sarà trasmessa su Volleyballworld e Rai Sport, ma anche sul canale internazionale Rai Italia, visibile in tutto il mondo. Domenica si ripartirà invece alle ore 17, quando si disputeranno ben cinque gare: Eccezionalmente nella cornice dell’Opiquad Arena, l’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu – che in settimana ha battuto in CEV Champions League il VekifBank, ex squadra dell’azzurra – e la Trasportipesanti Casalmaggiore, reduce dal netto ko contro la capolista Conegliano (diretta su Volleyballworld.tv). Copertura su Volleyballworld.tv anche per le altre tre sfide delle 17: Roma Volley Club - Honda Olivero San Bernardo Cuneo, Reale Mutua Fenera Chieri 76’- Uyba Volley Busto Arsizio (reduce dal ko al “tie break” contro Cuneo nel match d’esordio di Julio Velasco sulla panchina brianzola) e Volley Bergamo 1991 – Itas Trentino, ancora fanalino di coda della classifica dopo il 3-0 incassato contro il Megabox Savio Vallefoglia, il quale affronterà Firenze che domenica scorsa ha disputato il terzo set con più punti nella storia della A1 con il “Rally Point System” nel match perso contro Novara. Proprio la Igor Gorgonzola Novara chiuderà la giornata disputando alle 19.30 il big match casalingo (la gara sarà trasmessa su Volleyballworld.tv, Sky Sport e Now.tv) contro la capolista Imoco Prosecco Doc Conegliano, ancora imbattuta in stagione (15 successi tra campionato e coppa) e reduce dal successo in Champions League contro il Rysice Rzeszow .

Le gare della Superlega maschile

Arriva invece all’ottavo giro di boa la Superlega maschile: il sipario sulla giornata si alzerà domani alle ore 18 (diretta su Volleyballworld.tv e Rai Play) tra la Gioiella Prisma Taranto e la Valsa Group Modena. Alle 20.30 (diretta su Volleyballworld.tv), invece, la capolista Sir Susa Vim Perugia – in testa in solitaria ma con una gara disputata in più – affronterà in casa il Cisterna Volley nell’ultimo impegno prima del Mondiale per club, che gli umbri disputeranno dal 6 al 10 dicembre a Bangalore, in India. Sarà uno scontro di grande spessore anche quello che aprirà le danze domenica 3 dicembre. Alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv), all’Eurosole Forum di Civitanova Marche, infatti si affronteranno le due partecipanti all’ultima finale scudetto, ovvero la Cucina Lube padrona di casa e l’ITAS Trentino campione d’Italia e attualmente seconda a due punti da Perugia. Alla stessa ora (diretta su Volleyballworld.tv) la Pallavolo Padova – reduce da due ko – ospiterà alla Kione Arena il fanalino di coda Farmitalia Catania, desideroso di trovare punti per smuovere la classifica. I riflettori di Rai Sport saranno invece dedicati alla sfida delle 20.30 tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza – terza della classe – e la Giovanni Rana Verona che si presenta all’appuntamento dopo tre ko di fila (la sfida sarà trasmessa anche su Volleyballworld.tv). Il sipario sulòa giornata calerà poi lunedì, con il derby tra la Mint Vero Volley Monza e l’Allianz Milano, in programma alle ore 20 (diretta su Volleyballworld.tv).