Volley serie A1 femminile. Bartoccini Perugia, piace la schiacciatrice Pecorari

PERUGIA – La sensazione è che la Bartoccini Fortinfissi Perugia nella prossima serie A1 femminile voglia allestire un organico senza fare troppe pazzie. Le ultime voci di mercato delle magliette nere indicano in avvicinamento un altro elemento emergente. La dirigenza umbra sarebbe vicina ad ufficializzare l’ingaggio della schiacciatrice Carolina Pecorari che proviene da una stagione trascorsa con le romagnole di San Giovanni in Marignano (A2). L’atleta di origine piemontese è stata ritenuta pronta per confrontarsi con la categoria superiore avendo fatto registrare numeri interessanti nello scorso campionato. Nelle ventidue partite disputate l’attaccante ha realizzato 137 punti (105 in attacco, 30 in battuta e 2 a muro), con una letalità offensiva del 30,1%. L’avventura nel mondo delle schiacciate per l’atleta ventunenne ha avuto inizio a Pinerolo, sua città natale. Qui ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile, un trampolino di lancio che l’ha portata a far parte della prima squadra. Il debutto in A2 è avvenuto all’età di diciotto anni, ed è stato solo l’inizio di un percorso di crescita. La stagione successiva è stata coronata dalla promozione nella massima categoria nazionale. Lasciata Pinerolo, la sua prima esperienza lontano da casa è stata con le lombarde di Piadena in B1. L’anno scorso, come detto, il passaggio al San Giovanni in Marignano, una delle sole tre squadre capace di sconfiggere le perugine durante la loro cavalcata vincente.