Volley serie A1 femminile. Black Angels, la forza delle seconde linee. Esempio di determinazione e coesione

La seconda gara dei play-off per la challenge cup ha visto trionfare la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ha avuto il merito di credere nel risultato e di volerlo, giocando con aggressività. Le magliette nere sono state brave ad arginare le armi di Cuneo e ad incidere sulle debolezze altrui. Il tecnico Andrea Giovi (nella foto) si è mostrato soddisfatto della prova: "È stata una bella una bella giornata credo. Abbiamo fatto una buona prestazione, guadagnandoci con merito il passaggio del turno per quello che abbiamo fatto tra andata e ritorno. Siamo partiti bene, abbiamo gestito la gara con attenzione in tutti in tutti i momenti che ci sono stati, e questo non è mai scontato. Chi era stata poco in campo è stata brava, giocare con l’arbitro ed il pubblico è diverso rispetto a quello che si fa in allenamento. Le ragazze hanno meritato, con entusiasmo e qualità hanno guadagnato quello che serve per continuare in questo percorso. Affronteremo la prossima avversaria con la stessa voglia e determinazione. Brave tutte le ragazze. Un plauso particolare a chi è entrata dalla panchina e dato un contributo importante. Proveremo a competere con chiunque, come ho detto in questi giorni non facciamo i conti con chi ci sarà, noi ci proveremo poi sarà il campo a dirci se verremo premiati, il bello è che non abbiamo nulla da perdere, quindi va benissimo così".

Per sapere chi bisogna sfidare nella prossima fase bisognerà aspettare gara-tre dello spareggio nel play-off scudetto tra Novara e Chieri che sono uno pari nella serie dei quarti di finale. La prova di forza delle perugine ha avuto un riscontro nelle seconde linee, che hanno dato buone risposte. L’opposta Rachele Rastelli, cinque punti e 37% in attacco; la schiacciatrice Carolina Pecorari, 43% di ricezione positiva e due palloni messi a terra; la libero Stefania Recchia, precisa e reattiva in seconda linea; la centrale polacca Aleksandra Gryka, dieci punti, di cui due muri e un ace, con un buon 58% in attacco, nominata miglior giocatrice in campo; la palleggiatrice Yadhira Anchante, distribuzione perfetta verso le compagne.