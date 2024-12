Volley serie A1 femminile. La Bartoccini Perugia ritrova punti e sorriso . Trionfo nella sfida salvezza contro Talmassons

CDA TALMASSONS FVG

0

BARTOCCINI PERUGIA

3

(22-25, 23-25, 20-25)

TALMASSONS: Storck 18, Strantzali 9, Botezat 5, Kocic 4, Eze 4, Shcherban 3, Ferrara (L1), Gannar 3, Pamio 1, Bucciarelli. N.E. – Piomboni, Feruglio, Gazzola (L2). All. Leonardo Barbieri.

PERUGIA: Nemeth 21, Gardini 11, Cekulaev 10, Ungureanu 9, Bartolini 5, Ricci 2, Sirressi (L), Rastelli, Recchia. N.E. – Gryka, Cogliandro, Traballi, Orlandi, Pecorari (L). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) e Denis Serafin (TV). CDA FVG (b.s. 10, v. 8, muri 2, errori 7). BARTOCCINI (b.s. 12, v. 6, muri 7, errori 6).

LATISANA (UD) – Una convincente Bartoccini Mc Restauri Perugia impone la sua legge in trasferta nel delicatissimo scontro salvezza. Un passo avanti verso la permanenza in serie A1 femminile per le magliette nere che si prendono tre punti d’oro. Vittoria che vale doppio ai danni della Cda Talmassons Fvg che sembrava in un buon momento ma ha dovuto subire una lezione tremenda. Al fischio d’inizio le squadre avanzano spalla a spalla (16-16). Qui le padrone di casa fanno il break ma poi subiscono l’ira di Nemeth che rovescia (19-21). Non è finita ma il margine resiste sino al vantaggio che arriva su ricezione errata delle locali. Invertiti i campi le ospiti provano la progressione sfruttando le sbavature altrui (2-6). Una straripante Gardini aumenta la cadenza ed il muro comincia a funzionare scavando il fossato (11-18). Cala il ritmo nel finale e le friulane tornano sotto (22-23). Il due a zero però non sfugge. Nel terzo parziale è Cekulaev a mettersi in evidenza spingendo avanti le umbre (3-10). Ungureanu graffia a muro e Cekulaev è superba in attacco (11-20). C’è da attendere solo il fischio finale che arriva con affondo di Nemeth, protagonista della vittoria preziosa.