Volley serie A1 femminile. La Bartoccini crolla contro l’ultima in classifica. Occasione sprecata, Roma passa al PalaBarton

BARTOCCINI PERUGIA

0

SMI ROMA

3

(22-25, 20-25, 16-25)

PERUGIA: Nemeth 17, Gardini 9, Cekulaev 5, Bartolini 3, Ungureanu 3, Ricci 1, Sirressi (L1), Traballi 4, Rastelli, Gryka, Recchia. N.E. – Cogliandro, Orlandi, Pecorari (L2). All. Andrea Giovi.

ROMA: Orvosova 21, Ciarrocchi 13, Salas 10, Schoelzel 7, Melli 6, Mirkovic, Zannoni (L), Rotar 1, Provaroni. N.E. – Costantini, Rucli, Adelusi, Muzi (L2). All. Giuseppe Cuccarini.

Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Roberto Boris (PV). MC (b.s. 7, v. 7, muri 4, errori 10). SMI (b.s. 8, v. 2, muri 11, errori 8).

PERUGIA – Occasione sprecata per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che contro l’ultima della serie A1 femminile rimedia una pesante sconfitta. Le magliette nere hanno dovuto ingoiare il rospo al cospetto di una Smi Roma che sembrava in balia delle onde dopo otto partite perse consecutivamente. È mancata è la prestazione delle padrone di casa capitate in una giornata pessima per l’attacco e mai riuscite a trovare le giuste contromosse. Al fischio d’inizio è Bartolini a rompere gli indugi con il muro, poi ci pensa Nemeth a produrre la progressione (12-9). A reagire in maniera prepotente sono Schoelzel ed Orvosova che cambiano l’inerzia e rovesciano il punteggio (16-21). L’orgoglio di Gardini riporta il fiato sul collo e poi aggancia (22-22). Si alza il muro capitolino e Perugia rimane al buio, uno a zero. Invertiti i campi la ex Melli ed Orvosova creano la spaccatura (1-6). Gardini dimezza il ritardo ma Nemeth è impalpabile e un nuovo allungo di Ciarrocchi amplia il gap (8-14). A situazione compromessa entra Traballi, finale segnato con Salas che rincara la dose. Terzo frangente di gioco in salita, Salas e Orvosova allungano (10-14). Una Ciarrocchi ficcante a rete consolida il vantaggio (13-18). Perugia crolla ed è sconfitta.