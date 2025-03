Volley serie A1 femminile. La Megabox chiama i tifosi: cinque euro per tutti i settori

La Megabox domenica 30 marzo alle 17 al PalaMegabox può qualificarsi al turno successivo dei playoff che mettono in palio un posto nella Challenge Cup. La posta con Bergamo è alta, significherebbe contendersi la terza coppa europea per importanza. In caso di risultato equivalente tra andata e ritorno, si giocherà il Golden Set. Alla Megabox, quindi, basterà aggiudicarsi due set per passare al turno successivo. Queste le altre due sfide in programma domenica prossima: Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (3-0 a Chieri all’andata) e Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4Green Pinerolo (3-2 a Pinerolo in gara 1). Tra le tre vincenti si disputeranno in gara secca la semifinale e la finale, con gli accoppiamenti e il vantaggio del campo definiti in base alla classifica della regular season: mercoledì 2 aprile semifinale tra la seconda e la terza, e la vincente in finale con la migliore classificata sabato 5 aprile.

Andrea Pistola commenta così la vittoria a Bergamo di domenica scorsa: "Sono molto soddisfatto della partita giocata dalle ragazze. Bergamo era priva di Montalvo, d’accordo, ma la squadra ha giocato la partita che sfruttare giocare, confermando di essere un gruppo di persone speciali, che ha grande attaccamento alla maglia e grande motivazione a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati tutti assieme. Ora resettiamo e ripartiamo, ci servono due set per passare il turno e lavoreremo per questo. La partita giocata alla Vitrifrigo Arena ci ha gasato moltissimo, speriamo che parte del pubblico torni a vederci, questa squadra lo merita". Interviene anche la capitana Sonia Candi: "Abbiamo giocato una bella partita, siamo riuscite ad esprimerci al meglio, giocando più libere del solito. L’uscita dai play-off con Milano di domenica 16 marzo non ci ha demoralizzate: è stata una giornata bellissima, davanti a tantissima gente che tifava per noi. Questo entusiasmo ce lo siamo portate con noi durante la settimana, e domenica scorsa abbiamo fatto una bella prestazione di squadra, lavorando molto bene soprattutto muro al difesa e non perdendo mai il controllo nei momenti di difficoltà". Seguendo l’onda di questo entusiasmo, la società ha previsto un biglietto speciale per domenica prossima: posto numerato a 5 euro in tutti i settori, già in vendita su liveticket.it , in tutti i punti vendita Liveticket e da ProdiSport (viale Piceno, 14 - Fano). Informazioni: [email protected] Il sogno europeo merita il pubblico delle grandi occasioni.

