Volley serie A1 femminile. La Bartoccini lotta ma non basta. Pinerolo ha la meglio e vince 3-1

PERUGIA – Niente da fare nel turno infrasettimanale del campionato di serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che è tornata a mani vuote dalla trasferta. Le magliette nere non sono riuscite ad incidere contro una Pinerolo non proprio irresistibile, ma più risoluta che ha vinto in quattro set (25-19, 25-20, 23-25, 25-18). La migliore dalla parte umbra è stata l’opposta ungherese Anett Nemeth, ex di turno che ha realizzato 29 punti, ma per il resto la squadra è mancata a muro, ha difettato in ricezione, ed è stata poco concreta in attacco. In definitiva si è trattato di un altro scontro diretto fallito e la classifica continua a soffrire, ma il tempo per recuperare non manca. Quello che manca è un secondo terminale offensivo di qualità e che sappia ricevere, in attesa che Ungureanu recuperi del tutto dall’infortunio che la colpì. Ha commentato così la regista Maria Irene Ricci: "Dopo la partita con Chieri speravamo di arrivare in trasferta e di iniziare da subito ad esprimerci bene, abbiamo fatto vedere a tratti che possiamo mettere sotto tante squadre, però poi manca quella continuità che permette di arrivare in fondo, stiamo lavorando su questo dall’inizio dell’anno. Serve determinazione nelle azioni decisive per guadagnare qualche punto in classifica. È una sconfitta amara tornare a casa a mani vuote ma bisogna ritornare in palestra ricominciare, anche perché il prossimo turno c’è Milano. Nei momenti decisivi mi affido a Nemeth perché è una garanzia ma dobbiamo essere aggressive nei punti fondamentali. Essendo una squadra molto rinnovata abbiamo fatto fatica inizialmente a trovare la sintonia.". Sabato sera c’è Milano. Alberto Aglietti