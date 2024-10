Volley serie A1 femminile. La Megabox di coach Pistola sempre più in alto:: "Terzo posto? Brave a cogliere l’occasione»

Terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica. Successo importante per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia su un campo, quello della Cda Talmassons, su cui faticheranno in molti. La Megabox ce l’ha fatta, sciupando un primo set perfetto con una serie di errori, ma reagendo poi alla grande nei successivi tre parziali, quasi a ribadire che il passaggio a vuoto era stato solo una infelice casualità. Eccellente la prova di squadra, con Perovic a mandare in doppia cifra tutte le sue attaccanti, e predominio sia a muro (12-6 i muri punto) che al servizio (8 ace a 3). "Sono contento prima di tutto per il risultato – dice l’allenatore delle tigri Andrea Pistola –, questa era una bella occasione per fare punti e abbiamo avuto un approccio alla partita molto buono. Peccato per quel passaggio a vuoto verso la fine del primo set dove abbiamo commesso diversi errori: loro hanno spinto molto bene ma noi siamo stati poco lucidi. Poi però, ceduto in quel modo il primo set, abbiamo avuto una reazione molto buona, e abbiamo ripreso a ricevere ed attaccare molto bene, a murare con efficacia".

Così alla fine della partita la mvp Erblira Bici: "Ci aspettavamo una partita dura, loro venivano da una vittoria a Bergamo e volevano vincere la loro prima volta in casa. Abbiamo fatto un bell’inizio di set, poi non siamo riuscite a chiuderlo, ma nel secondo e nel terzo set siamo state brave a tenere in pugno la partita. Nel quarto abbiamo lottato a lungo, ma non abbiamo mollato e alla fine ce l’abbiamo fatta". Dunque tre punti fondamentali che valgono tanto perché conquistati in trasferta, in casa di una neopromossa con piglio, e soprattutto tre punti che rappresentano una grande contiunuità. Domani alle 20.45 arriva al PalaMegabox la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima a punteggio pieno e anche quest’anno favorita numero uno per lo scudetto. Una sfida tra le più stimolanti per le ragazze di Pistola, chiamate a scalare l’ostacolo più difficile.

b. t.