Volley serie A2 femminile. Bartoccini, al PalaBarton l’ostacolo Cremona

PERUGIA – Prima di due gare interne consecutive nella serie A2 femminile che giunge a metà del girone di andata della pool promozione. La Bartoccini Fortinfissi Perugia viaggia al comando della classifica e stasera gioca in anticipo al palasport di Pian di Massiano (ore 20,30). Le magliette nere possono incrementare il bottino, sfruttando la spinta dei propri tifosi. La prima sfida in ordine cronologico è sulla carta la più dura, ospita la Cremonaufficio Esperia Cremona che è quarta in classifica, la migliore del girone opposto a quello delle umbre nella prima fase. Lo stato d’animo delle ragazze allenate da Andrea Giovi è ottimo, e non potrebbe essere diversamente visto che i risultati sono stati favorevoli. Le padrone di casa sono consapevoli della propria forza e si affidano alla potenza della opposta colombiana Ivonee Montano, l’ago della bilancia è la regista Maria Irene Ricci (nella foto). Le ospiti guidate in panchina da coach Marco Zanelli sono ancora alla ricerca del successo in questa seconda fase, ma si sono dimostrate competitive nei primi due impegni. Le lombarde dispongono di elementi in grado di impensierire le avversarie in attacco come la schiacciatrice Piovesan, a muro bisogna guardarsi dalla centrale Ferrarini. Arbitri: Marta Mesiano e Eleonora Candeloro.

Perugia: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).

Cremona: Turlà - Taborelli, Munarini - Ferrarini, Rossini - Piovesan, Gamba (L).

Alberto Aglietti