Volley serie A2 femminile. Bartoccini, Kosareva: "Grazie ai nostri tifosi»

PERUGIA – È imminente il prossimo impegno in serie A2 femminile, l’ultimo di andata nella pool promozione, ma si respira ancora aria euforica alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha conquistato il primo trofeo stagionale. Tra le protagoniste della vittoria di coppa Italia una delle più esperte è la schiacciatrice Dayana Kosareva che ha esternato le sue considerazioni a freddo: "È stato emozionante giocare la finale, per tante di noi era la prima volta. Vedere più di duecento persone arrivare da Perugia che si aggiungono ai nostri amici e parenti, è stato bello. C’è gente che ha fatto un bel sacrificio investendo tempo e soldi magari a scapito delle famiglie per essere lì a sostenerci. Ho grande rispetto e considerazione dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti meno brillanti della stagione. A loro posso dire solo grazie". Ora però bisogna mettere da parte le emozioni perché domenica si va in trasferta a San Giovanni in Marignano. "Con la vittoria della coppa Italia abbiamo messo la ciliegina sulla nostra stagione, ma manca ancora la torta, la vittoria del campionato. Precisamente mancano ancora sei fette di questa torta per completare l’opera e il nostro focus deve essere sulle prossime sfide che si preannunciano particolarmente probanti, anche perché abbiamo due trasferte consecutive in campi difficili. Si parte da quella di San Giovanni in Marignano, in un palazzetto piccolo e rumoroso. Molte squadre hanno faticato in casa loro". A.A