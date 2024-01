Volley serie A2 femminile. Bartoccini, la pool promozione inizia bene. C’è il trionfo al PalaBarton contro Macerata

BARTOCCINI PERUGIA

3

CBF BALDUCCI MACERATA

1

(25-21, 25-12, 24-26, 25-23)

PERUGIA: Montano 19, Kosareva 17, Traballi 15, Cogliandro 15, Bartolini 14, Ricci, Sirressi (L1), Messaggi, Atamah. N.E. – Viscioni, Turini, Braida, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

MACERATA: Vittorini 15, Mazzon 15, Fiesoli 12, Stroppa 4, Civitico 3, Bonelli 2, Bresciani (L), Bolzonetti 7. N.E. – Morandini, Broekstra, Masciullo, Busolini, Korhonen, Quarchioni. All. Michele Carancini.

Arbitri: Maurina Sessolo (TV) e Alberto Dell’Orso (PE).

BARTOCCINI (b.s. 3, v. 3, muri 11, errori 17). BALDUCCI (b.s. 6, v. 4, muri 8, errori 13).

PERUGIA – La pool promozione della serie A2 femminile inizia bene per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che si impone davanti al suo pubblico contro la temibile Cbf Balducci Macerata. La ex di turno Maria Irene Ricci trascina la squadra al successo in quattro set. L’inizio è combattuto e si avanza punto a punto (18-18), le difese di Sirressi propiziano l’uno a zero. Le umbre dominano alla ripresa (15-7), in breve rincarano la dose. Il terzo frangente è quello del riscatto per le marchigiane. Il quarto set è nel sego di Kosareva (13-10), arriva il trionfo. Benedetta Bartolini, centrale della Bartoccini Fortinfissi Perugia: "Sono contenta per la prestazione personale ma soprattutto per la vittoria di squadra. È stata dura, contro un avversario ostico, che non a caso ha primeggiato nell’altro girone. Dobbiamo continuare così".