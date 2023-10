Volley serie A2 femminile, festa al PalaBarton. La Bartoccini Perugia stende anche Padova

BARTOCCINI PERUGIA

3

PADOVA

0

(25-18, 25-11, 25-)

PERUGIA: Montano 12, Kosareva 9, Cogliandro 9, Bartolini 5, Traballi 2, Ricci 2, Sirressi (L1), Viscioni 8, Atamah 2, Messaggi 1, Braida, Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi e Guido Marangi.

PADOVA: Rizzo 7, Trampus 5, Cicolini 4, Nardelli 2, Bortolot, Fanelli, Masiero (L1), Wabersich, Magnabosco, Pasa, Menegaldo, Pavei (L2). N.E. – Volpin. All. Vincenzo Rondinelli e Riccardo Fiscon.

Arbitri: Andrea Bonomo (RM) e Luca Pescatore (RM). BARTOCCINI (b.s. 8, v. 7, muri 6, errori 5). NUVOLÍ (b.s. 7, v. 2, muri 3, errori 16).

PERUGIA – Nella quarta giornata di serie A2 femminile, tra le mura amiche del palasport di Pian di Massiano, vince e cala il poker la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Restano imbattute le magliette nere che con una nuova prestazione convincente, testimoniano la bontà dell’organico allestito e rinnovano le smanie di vertice. La supremazia sulla malcapitata Nuvolí AltaFratte Padova, entrata in campo senza Volpin, si è evidenziata soprattutto nella gestione degli errori, il gioco privo di sbavature ha infatti permesso alle padrone di casa di tenere a bada Rizzo, unico vero pericolo avversario. La palma di migliore in campo l’ha meritata Giulia Viscioni, subentrata a gara iniziata, ottima in ricezione e ficcante in attacco. Le perugine sono scese in campo decise a fare presto, si sono dimostrate concentrate in ogni momento, specie nel finale del primo set, unico combattuto.

A.A.