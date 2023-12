Volley serie a2 femminile. La Bartoccini Fortinfissi Perugia scarta un doppio regalo, travolta Soverato

BARTOCCINI PERUGIA

3

VOLLEY SOVERATO

0

Set: 25-16, 25-21, 25-19

BARTOCCINI PERUGIA: Messaggi 1, Traballi 8, Atamah 3, Viscioni 2, Ricci 4, Braida 1, Bartolini 7, Montano 18, Kosareva 14, Sirressi (L1). N.e.: Cogliandro, Turini, Lillacci (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 9, Romanin 2, Coccoli, Zuliani 5, Frangipane 8, Buffo 5, Guzin 12, Vittorio (L1). N.e.: Tolotti, Orlandi. All.: Guidetti. Ass.: Soffici

Arbitri: Fabio Pasquali – Denise Galletti

PERUGIA - La Bartoccini Fortinfissi non sbaglia nell’antivigilia di Natale e, sotto le volte del Palabarton, Volley Soverato cade per 3 set a 0 sotto i colpi di Kosareva e compagne nella quinta giornata del girone di ritorno di Serie A2 Tigotà. Ma non è tutto: il regalo più bello arriva dal campo di Talmassons, dove le friulane mandano al tappeto per 3-1 la Futura Giovani Busto Arsizio. Dunque, a distanza di appena una settimana, arriva il controsorpasso da parte di Perugia che, raggiungendo quota 40, sopravanza di due punti le lombarde. Tornando al match di Pian di Massiano, i parziali sono di 25-16, 25-21 e 25-19. Perugia comanda quasi indisturbata nel primo set, poi nel secondo le calabresi di coach Guidetti partono meglio e allungano fino al 2-7. Le Black Angels allora si destano e trovano prima il pari (10-10) e poi conducono fino al 25-21 firmato Traballi. Nel terzo set Soverato ci prova in tutti i modi, ma la Bartoccini Fortinfissi chiude 25-19. Per le ragazze di Guidetti da segnalare l’assenza dell’opposto Okenwa. Coach Giovi ha dato un turno di riposo a Cogliandro schierando una Atamah la cui prova risulta essere particolarmente positiva a muro. Mvp Kosareva con 14 palle a terra. Montano top scorer della gara con 18 punti.