Volley serie a2 femminile. La Bartoccini Perugia festeggia la conquista della Coppa Italia. Il presidente: "Una grande emozione, il trofeo è meritato»

Una cornice di pubblico stupenda ha accompagnato la finale di coppa Italia, oltre 5.500 spettatori al Pala-Triest ad applaudire le protagoniste. Il successo ha gettato nell’euforia il clan della Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha dominato la manifestazione ed alzato in alto il trofeo. Commentare la finale giocata in terra friulana è un piacere per il presidente Antonio Bartoccini: "Una grande emozione. Una coppa Italia meritata. Grazie alle ragazze, grazie allo staff. Grazie ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto. Godiamoci questo risultato storico poi torneremo a pensare al campionato". Visibilmente emozionata la libero Immacolata Sirressi: "Volevamo riportare questa coppa a Perugia perché se la meritano i tifosi e la città. In questa occasione abbiamo avuto il sostegno di tante persone. Sembrava di stare al Pala-Barton". L’istantanea di fine gara è emblematica, atlete, tecnici, dirigenti e tifosi avvolti in un grande abbraccio corale. La miglior realizzatrice del torneo è stata l’opposta colombiana Ivonee Montano: "È stata una partita molto difficile, alla fine siamo riuscite ad esprimere tutto il buon lavoro che abbiamo svolto in palestra".