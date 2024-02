Volley serie a2 femminile. La Bartoccini viaggia spedita, ora le gare al PalaBarton con Cremona e Mondovì

PERUGIA – Nella serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia viaggia a ritmo frenetico ed ha messo a distanza le inseguitrici. Mancano ancora otto giornate al termine della seconda fase, accumulare altre vittorie ed il pieno di punti significherebbe arrivare agli ultimi impegni di calendario con un margine. Nei prossimi giorni le magliette nere saranno di scena per due volte consecutive tra le mura amiche. Si comincia sabato 10 febbraio con Cremona e si continua mercoledì 14 febbraio con Mondovì. Ottenere due vittorie in queste sfide significherebbe dare una bella spallata al campionato. Tra le due, la prima rappresenta, almeno sulla carta, l’ostacolo più difficile. Le lombarde occupano la quinta posizione della graduatoria, l’ultima valida per partecipare ai play-off, e faranno di tutto per preservarla e se possibile migliorarla. Va anche detto che le gialloblù, dopo un’ottima prima fase di stagione, hanno registrato una partenza col freno a mano tirato in pool promozione. Nelle prime due gare hanno infatti rimediato due sconfitte consecutive in trasferta a Talmassons e in casa con Messina, incrementando la voglia di riscatto. Intanto le perugine hanno ripreso i lavori nella giornata di martedì, menù pieno nelle giornate di mercoledì e giovedì, rifinitura venerdì e sabato in campo. La classifica: Perugia 55, Busto Arsizio 49, Messina 46, Macerata 44, Cremona 44, Talmassons 39, Albese 36, San Giovanni in Marignano 36, Montecchio Maggiore 35, Mondovì 31.

Alberto Aglietti