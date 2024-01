Volley serie a3 maschile. La Ermgroup San Giustino non sbaglia nulla. Bella vittoria interna contro la Just British Bari

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

JUST BRITISH BARI

0

(25-19, 25-19, 25-15)

SAN GIUSTINO: Cappelletti 18, Wawrzynczyk 12, Quarta 9, Bragatto 6, Skuodis 5, Biffi 3, Marra (L1), Ricci 1, Stoppelli, Troiani, Cioffi. N.E. – Panizzi, Silvestrelli (L2). All. Marco Bartolini.

BARI: Padura Diaz 10, Sportelli 7, Persoglia 6, Pasquali 5, Galliani 4, Longo 2, Bisci (L1), Wojcik 5, Bruno, Catinelli, Cengia, Barretta, Pirazzoli Pisoni (L2). All. Paolo Falabella.

Arbitri: Martin Polenta (AN) e Simone Fontini (RM).

ERMGROUP (b.s. 13, v. 3, muri 11, errori 1). JUST BRITISH (b.s. 14, v. 2, muri 5, errori 7).

SAN GIUSTINO – Bella prestazione e vittoria netta nel campionato di serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino. Tra le mura domestiche gli altotiberini comandano la gara con estrema disinvoltura, sfoderano una prestazione convincente e vincono in tre set. Stavolta non ha potuto fare molto la Just British Bari che non è riuscita a rendersi pericolosa, neutralizzata da una rivale che aveva preparato bene la gara. Una grande prova degli atleti biancoazzurri che hanno mostrato aggressività e temperamento. Tre set dominati in lungo ed in largo dai padroni di casa che non hanno mai messo in discussione il risultato.