Volley serie A3 maschile. San Giustino, la carica di Cappelletti

SAN GIUSTINO – Con l’ultima prestazione personale ha superato il traguardo di mille punti in carriera, ha dimostrato ancora una volta di essere l’uomo di punta della Ermgroup San Giustino. Peccato per la sconfitta maturata al quinto set a Palmi che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma il martello Niccolò Cappelletti è fiducioso: "Quando sfugge il risultato al tie-break un po’ di rammarico c’è, però per come siamo partiti e per le insidie che si potevano essere, vedi la lunga trasferta ed il clima euforico dei calabresi per il trionfo in coppa Italia, riprendere in mano la situazione dopo due set persi non era assolutamente scontato. Siamo tornati con un punto che può voler dire molto. Dopo un viaggio faticoso siamo partiti contratti, però siamo stati bravi nel recuperare. Ho visto dei rivali grintosi e motivati, noi dal terzo set abbiamo accelerato e li abbiamo messi sotto. Domenica contro Sorrento vogliamo vedere un palasport numeroso e caloroso".