Volley serie a3 maschile. San Giustino, Marra: "Bravi e sereni»

SAN GIUSTINO – È tornata al secondo posto la Ermgroup San Giustino che ha sconfitto in trasferta Marcianise nel campionato di serie A3 maschile. Il libero e capitano Davide Marra ha commentato così: "Non era proprio iniziata nel migliore dei modi, però siamo stati bravi nel rimanere sereni e tranquilli nei momenti importanti. Abbiamo avuto la capacità di non farci sfuggire le occasioni nei momenti topici e siamo stati concreti. La battuta nella pallavolo di oggi ha un peso rilevante, il nostro merito è stato quello di aver messo a frutto le opportunità decisive che ci sono capitate quando contava. Nei due set vinti ai vantaggi questo è successo, nel terzo invece abbiamo preso il via fin da subito e non ci hanno più raggiunti". Domenica prossima giochiamo in casa con Napoli e in contemporanea si disputerà lo scontro diretto fra Lagonegro e Fano, un allungo è possibile.